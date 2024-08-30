Концерта Канье Уэста в Москве в ближайшее время не будет

Он запросил гонорар в пять миллионов долларов Несмотря на недавний визит в Москву, американский рэпер Канье Уэст, известный своими эксцентричными выходками, не выступит в российской столице в ближайшее время.
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