Страна и люди
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Страна и люди

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ПРЕСЕЧЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 39 ДИВЕРСАНТОВ, ЗАВЕРБОВАННЫХ УКРАИНСКИМИ СПЕЦСЛУЖБАМИ. Видео ЦОС ФСБ России

ПРЕСЕЧЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 39 ДИВЕРСАНТОВ, ЗАВЕРБОВАННЫХ УКРАИНСКИМИ СПЕЦСЛУЖБАМИ. Видео ЦОС ФСБ России

ФСБ совместно со СК России и МВД России пресечена деятельность 39 лиц (1995–2010 годов рождения) из 17 субъектов РФ.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Михаил Баютин
Михаил Баютин

Теперь легко стало вербовать для совершения преступлений любого рода. Причина тому всё деньги. Если банкиры и крупные бизнесемены рисуют цены каждый день всё выше и выше, то есть честь и совести нет, а главное прибыль любыми путями, то нечему тут удивляться. Попробуй на предприятиях заработай обещаную сумму - не тут-то было, а здесь легко и быстро. Капиталистическаяч система сама способствует развитию и распространению терроризма, и пока мы следуем в парадигме данной системы ничего хорошего не будет. Посмотрите на вожделенный и такой красочный и роскошный запад, но никто не замечает, что количество бездомных, бродяг, нищих, уголовников и количество тюрем в этих странах просто неимоверное количество. Это тот самый путь, в парадигме которого мы следуем все постсоветские годы.

Профиль пользователя Анатолий Сазонов
Анатолий Сазонов

Я вполне лояльный к властям человек и я люблю свою Родину Россию.Но на фоне наглой и беспрецедентной коррупции и просто повальному предательству многих граждан России и особенно молодёжи,то начинаешь сомневаться в правильных решениях законодателей и правительства .Значит одни воюют и отдают свои жизни,другие же резвятся,веселятся,воруют и предают и эти стороны нашей повседневной жизни идут бок о бок.Не пора ли серьёзно задуматься ,а законодателям вернуть закон о казни,ведь это не может продолжаться в нашей повседневной жизни

Профиль пользователя Malina
Malina

Повесить на главных площадях пунктов проживания и показать по всем программам TV- сразу мозги начали работать у "подсевших" на легкие деньги...