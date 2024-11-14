Япония и Великобритания рассматривают новый формат переговоров

Возможность запуска переговоров в формате «два плюс два» с участием министров иностранных дел и обороны, рассматривают Япония и Великобритания в преддверии возвращения избранного президента США Дональда Трампа в Белый дом в следующем году, сообщает 14 ноября деловое агентство Kyodo News.