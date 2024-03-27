Под Смоленском закрыли движение по мосту через реку Воря

В «Смоленскавтодоре» объяснили причину этого ограничения В связи с весенним половодьем произошло подтопление временного металлического моста через Ворю в Тёмкинском районе Смоленской области, что привело к закрытию движения по нему автотранспорта.
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