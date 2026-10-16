Группа компаний "Аэрофлот" объявила о запуске зимнего расписания на сезон 2026/2027 годов, которое начнет действовать с 25 октября 2026 года и продлится до 27 марта 2027 года включительно.
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