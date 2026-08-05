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Живая Кубань

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Убежала после взрыва: пропавшую на пляже в Архипо-Осиповке женщину нашли в краснодарской больнице

Убежала после взрыва: пропавшую на пляже в Архипо-Осиповке женщину нашли в краснодарской больнице

Убежала после взрыва: пропавшую на пляже в Архипо-Осиповке женщину нашли в краснодарской больницеЖенщина, которую родственники искали после взрыва на пляже в Архипо-Осиповке, оказалась среди пострадавших.

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