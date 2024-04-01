Связанные с "Крокус Сити Холлом" документы изъяты у МЧС Следственным комитетом

Сотрудники Следственного комитета изъяли в подразделениях главного управления МЧС России по Московской области документы, которые были связаны с проведением проверок противопожарного состояния "Крокус Сити Холла".
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