По версии следствия, в 2020 году Федотова при наличии свободных остатков бюджетных денег она необоснованно привлекла для нужд региона кредит...

️На замгубернатора Ростовской области Лилию Федотову завели уголовное дело о превышении полномочий. По версии следствия, в 2020 году Федотова при наличии свободных остатков бюджетных денег она необоснованно привлекла для нужд региона кредиты в коммерческом банке на сумму 12 млрд рублей по ставкам свыше 6% годовых.