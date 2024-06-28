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Царьград

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В Ростовской области из-за угрозы терактов отменены районные молодёжные гуляния

В Ростовской области из-за угрозы терактов отменены районные молодёжные гуляния

Они должны были пройти 28 июня на поселковой площади.В посёлке Глубоком, расположенном в Каменском районе Ростовской области, местная администрация отменила все запланированные ко Дню молодёжи праздничные мероприятия.

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