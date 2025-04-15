Приморцы переходят на экономный режим: как инфляция меняет потребительские привычки

Многие приморцы стали покупать только самое необходимое. Это связано с тем, что инфляция, которая должна была снижаться, после Нового года критически возросла, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на деловой еженедельник «Конкурент».
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