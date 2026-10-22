Американские инвесторы после завершения украинского кризиса планируют активно вкладываться в строительство дата-центров в России, включая арктические регионы, из-за благоприятного климата и наличия квалифицированных кадров.
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