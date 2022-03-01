Уютные пижамы

Кто бы мог подумать, что в 2022 году в Европе будут думать о том, как хорошо спать дома в постели в пижаме, а не куртке в подвале дома? Ну вот подборка, этим симпатичным девочкам повезло – никто их не денацифицирует из Града по жилым кварталам.