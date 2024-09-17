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Оскорбляет участников СВО, гордится сыном в Гонконге, владеет недвижимостью на миллиарды. Пенсионная жизнь Ирины Хакамады

Оскорбляет участников СВО, гордится сыном в Гонконге, владеет недвижимостью на миллиарды. Пенсионная жизнь Ирины Хакамады

ФОТО: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress  Оскорбляет участников СВО, гордится сыном, живущим в Гонконге, владеет недвижимостью на миллиарды в разных странах мира.

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Комментарии
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t
tolip
Вот крыса кого прегрели..
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16 час.
Пульхерия Djem
Немцов, Чубайс и Хакамада - продавшиеся западу мрази. Двое ещё живы ,награбили, обоср...ли родину, жируют и кичатся своим предательством.  Даёшь экспроприацию экспроприаторов!!!
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15 час.
Вера Ванидовская
Я помню, в начале 2000х Хакамада давала интервью и сказала, что не выходит из дома без 10000$ в кошельке, так как с меньшей суммой на улицу выходить стыдно. Делайте выводы сами. А как мы все жили тогда? Только-только голод кончился.
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15 час.

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