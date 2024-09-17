Оскорбляет участников СВО, гордится сыном в Гонконге, владеет недвижимостью на миллиарды. Пенсионная жизнь Ирины Хакамады

Вера Ванидовская

Я помню, в начале 2000х Хакамада давала интервью и сказала, что не выходит из дома без 10000$ в кошельке, так как с меньшей суммой на улицу выходить стыдно. Делайте выводы сами. А как мы все жили тогда? Только-только голод кончился.