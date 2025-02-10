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salekhard.online

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С 10 по 16 февраля на Ямале проходит Неделя детского телефона доверия

С 10 по 16 февраля на Ямале проходит Неделя детского телефона доверия

В каждом муниципалитете запланировано более 400 мероприятий, направленных на информирование о принципах работы телефона доверия для детей и их родителей.

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