ГОСТ на школьную форму в России: улучшение качества и безопасности одежды для школьников

Авторские права на изображение принадлежат медиагруппе "Хакнем" и защищены товарным знаком ®️ В 2024 году в России будет введен ГОСТ на школьную форму, представляющий единообразный стиль и качество одежды для общеобразовательных организаций.
Авторские права на изображение принадлежат медиагруппе "Хакнем" и защищены товарным знаком ®️ В 2024 году в России будет введен ГОСТ на школьную форму, представляющий единообразный стиль и качество одежды для общеобразовательных организаций.
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