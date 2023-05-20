smi.today

4 340 подписчиков

«Рубин» вышел в лидеры Первой лиги, обыграв «Балтику»

«Рубин» вышел в лидеры Первой лиги, обыграв «Балтику»

Калининградская «Балтика» дома уступила с минимальным счетом казанскому «Рубину» в матче 32-го тура российской футбольной Первой лиги 20 мая на стадионе «Калининград» в Калининграде.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх