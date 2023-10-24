Ученые НГУ научили ИИ распознавать опухоли головного мозга на МРТ-изображениях

Специалисты создали программный модуль для эффективной диагностики рака мозга.Ученые Новосибирского Государственного университета и специалисты Федерального центра нейрохирургии разработали программный модуль, позволяющий точно определить опухоли головного мозга на МРТ-изображениях.
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