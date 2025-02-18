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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Госдуме предложили защитить педагогов от физического и психологического воздействия

В Госдуме предложили защитить педагогов от физического и психологического воздействия

Такое предложение отправят на рассмотрение правительству России Председатель Госдумы Вячеслав Володин опубликовал в своем Telegram-канале основные направления по работе над Стратегией развития образования, которая включает и различную поддержку педагогов.

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