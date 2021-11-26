Молодые британцы подали в суд на Бориса Джонсона из-за его бездействия в борьбе с климат-кризисом: Новости ➕1, 26.11.2021

Трое жителей Великобритании подали в суд на премьер-министра страны Бориса Джонсона. По их словам, государственный деятель нарушил обязательства по принятию «практических и эффективных мер для преодоления климатического кризиса», сообщает The Guardian.
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