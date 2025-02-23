«Гиена Европы» собрала третью по могуществу армию НАТО, но с Россией воевать не собирается. А с кем? Константин Ольшанский Фото: dpa/picture-alliance/TASS Подробности очередного антироссийского сговора, который готовят европейские лидеры, узнало американское издание The Washington Post.
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