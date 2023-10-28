Лавров: РФ сделает все, чтобы ЦА не пострадала от стран с "нечистыми" планами

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в интервью агентству БелТА сообщил, что Российская Федерация будет делать все возможное, чтобы страны Центральной Азии не пострадали от действий государств с "не совсем чистыми" намерениями.
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