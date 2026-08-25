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Царьград

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Росфинмониторинг будет отслеживать данные о переводах жителей России. Разбираем с экспертами, что это значит

Росфинмониторинг будет отслеживать данные о переводах жителей России. Разбираем с экспертами, что это значит

С 1 сентября Росфинмониторинг получит доступ к данным о платежах и переводах, проходящих через национальную платежную систему "Мир", Систему быстрых платежей (СБП) Банка России, а также к информации об операциях с использованием единого QR-кода.

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