Росфинмониторинг будет отслеживать данные о переводах жителей России. Разбираем с экспертами, что это значит

С 1 сентября Росфинмониторинг получит доступ к данным о платежах и переводах, проходящих через национальную платежную систему "Мир", Систему быстрых платежей (СБП) Банка России, а также к информации об операциях с использованием единого QR-кода.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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