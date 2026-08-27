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10 зарубежных актрис, чей взгляд камера не может забыть

10 зарубежных актрис, чей взгляд камера не может забыть

Крупный план — безжалостная вещь. Можно долго выстраивать образ, но именно глаза выдают, есть ли за лицом характер.

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