Спасли две жизни сразу: врачи во Всеволожске приняли роды у женщины с инсультом

Инсульт произошел на 29-й неделе беременности, был велик риск преждевременных родов. Благодаря мастерству медиков удалось дать немного времени малышу для развития внутри утробы и маме на восстановление после операции.
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