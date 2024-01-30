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  • Игорь
    Уровень британских учёных, т.е. пить воду и её же кипячёную можно, не смотря на количество солей в ней. Но из чайника...Терапевт Кирилина...
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    В общем- ЧИСТИТЬ ВСЁ УТРА ДО УТРА.....Терапевт Кирилина...
  • Elena Dmitrieva
    Точно!! Еще он рычит ррррорррр. Как с такими дефектами его вообще пустили на твРот на замок! Как...

Спасли две жизни сразу: врачи во Всеволожске приняли роды у женщины с инсультом

Спасли две жизни сразу: врачи во Всеволожске приняли роды у женщины с инсультом

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