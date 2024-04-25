Профиль "Сферум" установят на ноутбуки, поставляемые в школы по нацпроекту

ТАСС/Алеев Егор Учебный профиль "Сферум" в VK Мессенджере установят на ноутбуки ICL Techno, которые поставляются в российские школы в рамках федеральных проектов "Цифровая образовательная среда" и "Современная школа" нацпроекта "Образование", сообщили в пресс-службе образовательной платформы "Сферум".