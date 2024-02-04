Хуснуллин заявил о планах продлить программу «Семейная ипотека»

Программу «Семейная ипотека» продлят в России, заявил вице-премьер страны Марат Хуснуллин во время деловой программы тематического дня «Инфраструктура и среда для жизни» на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.
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