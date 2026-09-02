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Звезда 23-го сезона "Битвы экстрасенсов" умерла в 43 года

Звезда 23-го сезона "Битвы экстрасенсов" умерла в 43 года

1 сентября ушла из жизни участница 23-го сезона "Битвы экстрасенсов" Елена Ивашина. Ей было 43 года, сообщает aif.

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