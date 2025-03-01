Келлог посоветовал Зеленскому избежать встречи с Трампом в Овальном кабинете

Посланник президента США Кит Келлог советовал Владимиру Зеленскому отказаться от встречи с Дональдом Трампом в Овальном кабинете из-за недостаточно развитых отношений между Киевом и Вашингтоном, сообщает CNN со ссылкой на источник.
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