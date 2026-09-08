Полуторатонный "аргумент" разнёс подземную базу "Птиц Мадьяра" в Херсоне

Оперативно-тактическая авиация ВС РФ уничтожила во временно оккупированном ВСУ Херсоне крупную подземную базу с боевиками террористического подразделения "Птицы Мадьяра" и цехами по сборке дронов.
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