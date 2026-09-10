Российские радары получат отечественные кремниевые «мозги»: новые чипы готовы к мелкосерийному выпуску

В России разработали полный набор СВЧ-микросхем Ученые Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) разработали и испытали полный комплект кремниевых микросхем для СВЧ-приемопередатчиков.
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