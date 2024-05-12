Сборная России из-за санкций до сих пор может принимать участия во всемирных спортивных состязаниях, но некоторые инциденты, связанные со спортсменами, всё равно вызывают шок.
Флаг России демонстративно спустили на чемпионате мира по хоккею
Комментарии
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Ратник Ратник
Может, кроме возмущений и грозного помахивания пальчиком пора КОНКРЕТНО зачмырить эти вымираты. Пусть наши буржуины пояски подтянут, но ВСЕ поставки в эти недогосударства обнулить. ВЕСЬ транзит (кроме Калининградской области) обнулить. И пусть захлебнутся собственной злобой. А скази по "русских" оставьте мерикосам. Хотят русские оставаться русскими - милости просим в Россию, вместо таджиков и прочих "ценнейших специалистов"...
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