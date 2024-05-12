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Флаг России демонстративно спустили на чемпионате мира по хоккею

Флаг России демонстративно спустили на чемпионате мира по хоккею

Сборная России из-за санкций до сих пор может принимать участия во всемирных спортивных состязаниях, но некоторые инциденты, связанные со спортсменами, всё равно вызывают шок.

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Комментарии
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Ратник Ратник
Может, кроме возмущений и грозного помахивания пальчиком пора КОНКРЕТНО зачмырить эти вымираты. Пусть наши буржуины пояски подтянут, но ВСЕ поставки в эти недогосударства обнулить. ВЕСЬ транзит (кроме Калининградской области) обнулить. И пусть захлебнутся собственной злобой. А скази по &quot;русских&quot; оставьте мерикосам. Хотят русские оставаться русскими - милости просим в Россию, вместо таджиков и прочих &quot;ценнейших специалистов&quot;...
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