Флаг России демонстративно спустили на чемпионате мира по хоккею

Ратник Ратник

Может, кроме возмущений и грозного помахивания пальчиком пора КОНКРЕТНО зачмырить эти вымираты. Пусть наши буржуины пояски подтянут, но ВСЕ поставки в эти недогосударства обнулить. ВЕСЬ транзит (кроме Калининградской области) обнулить. И пусть захлебнутся собственной злобой. А скази по "русских" оставьте мерикосам. Хотят русские оставаться русскими - милости просим в Россию, вместо таджиков и прочих "ценнейших специалистов"...