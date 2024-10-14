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Песков оценил идею ввести налог на бездетность

Песков оценил идею ввести налог на бездетность

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что инициатива об установлении в стране налога на бездетность Кремлю пока неизвестна, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на РИА «Новости».

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Владимир Иванов
Этот Лупоглазый постоянно ничего не знает!
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