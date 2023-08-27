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Спортивный юрист Копчик: «На примере дела Валиевой мы видим, почему необходимо обучать молодых спортсменов вопросам антидопинга»

Польский спортивный юрист и экс-гимнастка Рената Копчик провела антидопинговый семинар для участников Всемирной летней гимназиады (до 15 лет) в Бразилии.

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