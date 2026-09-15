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Южнокорейские инвестиции в экономику Узбекистана превысили $8 млрд

Южнокорейские инвестиции в экономику Узбекистана превысили $8 млрд

С 2019 года объем южнокорейских инвестиций в экономику Узбекистана превысил $8 млрд. Об этом президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сообщил в статье для The Korea Times.

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