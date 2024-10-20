Четверо в масках и с ножами отобрали вейпы у студента колледжа на Светлановском проспекте. Среди подозреваемых – школьник и двое первокурсников.
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Четверо в масках и с ножами отобрали вейпы у студента колледжа на Светлановском проспекте. Среди подозреваемых – школьник и двое первокурсников.