Трамп - о 39-м президенте США: "Мы в долгу перед Джимми Картером"

Джимми Картер, 39-й президент США, умер в возрасте 100 лет. По этому случаю Дональд Трамп выступил с посланием, в котором заявил, что нация в «долгу благодарности» перед бывшим президентом Джимми Картером.
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