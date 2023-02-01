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Маршанд о разговорах на льду: «В «Торонто» не так много таких игроков. Марнер болтает о своей собаке и тех ужасных новых коньках»

Брэд Маршанд поиронизировал над Митчем Марнером. Перед матчем против «Торонто» у Маршанда, известного умением вести словесные перепалки, спросили о том, может ли форвард «Лифс» Майкл Бантинг посоперничать с ним в трэштоке.

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