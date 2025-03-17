Стала известна причина отправки генерала Попова в СИЗО

Причиной перевода обвиняемого в мошенничестве экс-командующего 58-й общевойсковой армией генерала Ивана Попова из-под домашнего ареста в следственный изолятор стала его беседа с другим фигурантом дела, сообщило 16 марта издание «Коммерсантъ».
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