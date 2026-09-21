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УтроNews

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Генпрокуратура требует признать прибалтийских националистов пособниками нацистов

Генпрокуратура требует признать прибалтийских националистов пособниками нацистов

В заявлении указано, что немецко-фашистские захватчики совершали зверские преступления при участии латвийских, литовских и эстонских националистов, в том числе Меры Айна-Эрвина, Арайса, Цукурса, Бангерского, Амбразявичюса и других, а также организаций «Омакайтсе», «Айзсарги», «Перконкрустс», «Литовский фронт активистов» и «Союз литовских националистов».

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