Генпрокуратура требует признать прибалтийских националистов пособниками нацистов

В заявлении указано, что немецко-фашистские захватчики совершали зверские преступления при участии латвийских, литовских и эстонских националистов, в том числе Меры Айна-Эрвина, Арайса, Цукурса, Бангерского, Амбразявичюса и других, а также организаций «Омакайтсе», «Айзсарги», «Перконкрустс», «Литовский фронт активистов» и «Союз литовских националистов».