СМИ: береговая охрана Японии без предупреждения провела стрельбы у Кунашира

В управлении береговой охраны города Немуро проведут проверку Патрульный катер "Кавагири" японской береговой охраны, предварительно не предупредив, провел стрельбы неподалеку от острова Кунашир, который расположен на юге Курильских островов.
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