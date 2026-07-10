Раскрыты новые детали убийств поляков украинскими националистами

ФСБ России обнародовала ранее засекреченные архивные материалы, в которых приводятся новые сведения о массовых убийствах мирных польских жителей, включая детей, совершенных украинскими националистами в 1943–1945 годах, пишет РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии