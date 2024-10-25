"Мелочно, зато действенно": Девушка использует недостатки сестры, чтобы проучить ее

Жить с другими людьми не всегда легко. И немного вежливости и внимания могут иметь большое значение. Такая простая вещь, как уборка за собой, может стать золотым ключом к мирному ведению домашнего хозяйства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии