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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Сафонов о переходе Конева в Медиалигу: «Футбол начинается с ФНЛ. Не думаю, что «Амкал» слабее «Сибири». Он последнее слово в проффутболе еще не сказал»

«Если бы клуб рассчитывал на него, он бы постоянно играл, и эта тема вообще не возникала бы. В данный момент смотрим параллельно какие-то варианты.

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