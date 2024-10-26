Салах не попал в список претендентов на награду игроку года по версии Африканской конфедерация футбола

Африканская конфедерация футбола опубликовала список игроков, номинированных на престижную награду африканскому футболисту года, но список вызвал бурные дебаты.
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