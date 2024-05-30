Семьи погибших участников спецоперации с детьми до 23 лет будут получать страховую пенсию и пенсию по потере кормильца

Президент России Владимир Путин подписал новый закон. Он позволяет семьям погибших участников спецоперации на Украине, имеющим детей до 23 лет, получать одновременно две пенсии: страховую и по случаю потери кормильца.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии