Во Владивостоке задержали мужчину, который угнал машину такси и ограбил водителя

Житель Владивостока угнал автомобиль такси и ограбил водителя. Об этом сообщает полиция Приморья. В дежурную часть обратился 64-летний мужчина, которого сначала ограбили, а затем лишили принадлежащего ему автомобиля.
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