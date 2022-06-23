Любов Соболь на одній із акцій протесту опозиції в Москві. 2020р. Любов Соболь: з Путіним не можна домовлятися Соратниця Олексія Навального – про протидію Заходу російської агресії в Україні та необхідність антивоєнного руху в Росії Любов Соболь, соратниця російського опозиціонера Олексія Навального, змушена залишити Росію через кримінальний переслідування, яке вона зазнала за політичну діяльність, […] Сообщение Любов Соболь: з Путіним не можна домовлятися появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.