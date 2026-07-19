📕 В КФУ имени В.И. Вернадского разрабатывают уникальную программу преподавания русского языка и литературы Декан факультета русского языка и литературы КФУ им.
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📕 В КФУ имени В.И. Вернадского разрабатывают уникальную программу преподавания русского языка и литературы Декан факультета русского языка и литературы КФУ им.