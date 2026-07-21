Жители региона сообщили об обрыве линии электропередач из-за ветра Прокуратура Алтайского края поставила на контроль устранение последствий непогоды в Краснощековском районе, сообщили в пресс-службе органа.
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