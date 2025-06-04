Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Азербайджанская этнопреступность выделяется в России: преступления носят изощренный характер и уходят в сферу организации мошеннической деятельности. Азербайджанцы не только совершают преступления, но и нередко избегают наказаний

Азербайджанская этнопреступность выделяется в России: преступления носят изощренный характер и уходят в сферу организации мошеннической деятельности. Азербайджанцы не только совершают преступления, но и нередко избегают наказаний

На теле России в последние годы стало появляться все больше топонимов, носящих имя Гейдара Алиева — первого президента Азербайджана.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Ответ  прост.  Власть  в РФ  яро антисоветская, а  Гейдар  был одним из убийц  СССР, за  это гниде и ставят памятники убийцы  СССР  и их последыши.
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5 час.
Karmadon
Кто правит в России? Кто угодно, но только не русские.
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1 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Азеры хуже азиатов,но они уже многие во власти и силовых структурах! Диаспора формирует в России не просто сплоченную группу, а настоящий преступный синдикат, в который входят азербайджанцы — от подростков до крупных предпринимателей, — пытающиеся диктовать свои условия властям страны.Важно не просто ограничивать потоки мигрантов, но и разбираться с теми, кто уже успел обзавестись гражданством. Ведь паспорт, увы, отнюдь не гарантирует, что Россия для них станет важнее, чем страна исхода.
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57 мин.
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