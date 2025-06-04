Ответ прост. Власть в РФ яро антисоветская, а Гейдар был одним из убийц СССР, за это гниде и ставят памятники убийцы СССР и их последыши.

ЕА

Евгений Алексеенко

Азеры хуже азиатов,но они уже многие во власти и силовых структурах! Диаспора формирует в России не просто сплоченную группу, а настоящий преступный синдикат, в который входят азербайджанцы — от подростков до крупных предпринимателей, — пытающиеся диктовать свои условия властям страны.Важно не просто ограничивать потоки мигрантов, но и разбираться с теми, кто уже успел обзавестись гражданством. Ведь паспорт, увы, отнюдь не гарантирует, что Россия для них станет важнее, чем страна исхода.